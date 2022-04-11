Şehit Burak Şahin için Bahçelievler'deki baba evinde helallik alındı - Haberler

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Şehit Burak Şahin için Bahçelievler'deki baba evinde helallik alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Şehit Burak Şahin için Bahçelievler'deki baba evinde helallik alındı

ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan J. Asb. Çvş. Burak Şahin için Bahçelievler'deki baba evinde helallik alındı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan J. Asb. Çvş. Burak Şahin için Bahçelievler'deki baba evinde helallik alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit düşen J. Asb. Çvş. Burak Şahin'in naaşı, Adana'da düzenlenen törenin ardından İstanbul'a gönderildi. Helallik için ailesinin yaşadığı Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki evine getirilen Şahin, gözyaşları döküldü.  Şahin daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler, Kozan, Adana, Şehit, Güncel, Haberler

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