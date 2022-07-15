Son dakika... ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE YEMEK

BURDUR protokolü şehit aileleri ve gaziler ile yemekte buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Burdur Emniyet Müdürlüğü Göl Polis Tesisleri'ndeki yemeğe Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Hasan Okyar, 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Dairesine yapılan bombalı saldırıda şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay'ın ailesi ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İl Müftüsü Enver Türkmen'in Kur'an-ı Kerim okuduğu ve dua ettiği yemekte konuşan Vali Ali Arslantaş, "15 Temmuz, yakın tarihimizin gördüğü en alçakça teşebbüs olmanın yanında neticeleri itibarıyla 'olanda hayır vardır' sırrının milletçe idrak edildiği cenabı hakkın bir lütfudur. 15 Temmuz kardeşlik ruhunun, demokrasi bilincinin, bir olma kabiliyetinin milletimizin ruhunda daima var olduğunun ispatı, geçirdiğimiz meşakkatli süreçleri yalnız birlikte aşabileceğimizin kanıtıdır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel