Son dakika... Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların çizdikleri resimler gözleri yaşarttı

Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların çizdikleri resimler gözleri yaşarttı

Psikolojileri savaştan olumsuz etkilenen Ukraynalı çocuklar, tank ve askerlerle evleri bombalandığını, anne ve babalarının öldüğünü çizdi

Ukrayna'dan Antalya'ya aileleriyle gelen 340 çocuğa, eğitimden geri kalmamak için 48 gönüllü Ukraynalı öğretmen tarafından kurs veriliyor

Resimleri yorumlayan gönüllü Psikolog Irina Chemadurov: "İç dünyasında şuan Post Travma Sendorumu yaşıyorlar"

"Aileyi çiz diyorlar ama çocuk ailesini ev içerisinde görünmeyecek şekilde çiziyor"

ANTALYA - Ukrayna'daki savaştan kaçarak aileleriyle birlikte Antalya'ya gelen 340 çocuğa, 48 gönüllü Ukraynalı öğretmen tarafından eğitimlerinden geri kalmamaları adına kurs veriliyor. Psikologların da eşlik ettiği kurslarda, çocukların çizdiği resimler ise savaşın çocuklar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Ukrayna'nın farklı noktalarında yaşayan ve savaştan dolayı ülkelerinden çıkarak aileleriyle birlikte Antalya'ya gelen eğitim çağındaki 340 çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için Konyaaltı Belediyesi destekleriyle Kadın Sanat ve Eğitim Merkezi'nde kurs açıldı. 48 gönüllü Ukraynalı öğretmenin kurs verdiği çocuklara, eğitimlerinden geri kalmaları, sosyalleşmeleri ve savaş psikolojisinin olumsuz etkilerini azaltmak için yardımcı olunuyor. Okul öncesinden, lise çağındaki gençlere kadar her yaştan Ukraynalı çocuğun bulunduğu kurslara, aileleri de gelerek destek oluyor.

Çizdikleri resimler, psikoloğu bile etkiledi

Özellikle savaştan psikolojik olarak etkilenen çocukların iç dünyasının ne durumda olduğunun anlaşılması için, gönüllü psikologlar tarafından bir test yapıldı. Ukrayna'da yaşarken ailelerinin resimlerinin çizilmesi istenen çocuklar, tank, asker ve gökyüzünden düşen bombaları çizdi. Bazı çocuklar anne ve babalarını mezarda kanlar içerisinde çizerken, bazıları da ailelerini evin içerisinde gizlenmiş vaziyette çizdi. Yine bir çocuğun çizdiği resimde ise, savaşın bitip evine dönmek isteyen bir çocuğun kalp resmi çizdiği ve onu eliyle tuttuğu görüldü.

"Post Travm Sendromu yaşıyorlar"

Çocukların çizdiği resimleri yorumlayan gönüllü Psikolog Irina Chemadurov, savaştan kaçan çocukların iç dünyalarında neler hissettiklerini anlamak adına bir dizi çalışmalar yaptıklarını anlattı. Chemadurov, "Çocukların ne hissettiklerini, içinde ne gibi duygular taşıdıklarını anlamak için bir pratik yaptık. Sosyalleşmelerine baktık. Çocuklar, özellikle savaştan çıkan çocukların iç dünyasında şuan Post Travma Sendorumu yaşıyorlar. Aileyi çiz diyorlar ama çocuk ailesini ev içerisinde görünmeyecek şekilde çiziyor. Bir resimde de Rus askerinin ailesini öldürdüğünü çiziyor" ifadelerini kullandı.

"Savaş psikolojisini daha az yaşamalarını istiyoruz"

Ziyaret için kursa gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, burada aileler ve çocuklarla sohbet etti. Savaşla birlikte ülkesinden çıkan Ukraynalı'ların Avrupa ve Türkiye'ye sığındığını belirten Esen, Konyaaltı'na gelen 340 öğrencinin eğitimleri için Ukraynalı gönüllü öğretmenlerle kurs programı hazırladıkları söyledi. Çocukların savaş psikolojisini en aza indirmek istediklerini ifade eden Esen, "Hem onların sosyalleşmesi hem eğitim süreçlerinin etkilenmemesi adına okul öncesi eğitimden başlayıp, lise son sınıfa kadar 340 öğrencimize 48 Ukraynalı öğretmenimizle kurslar vererek, eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması amacıyla faaliyet yürütüyoruz. Savaşın psikolojilerini üzerlerinden atmaları çok zor. Ama spor, eğitim, sanat ile o psikolojiyi daha az yaşamalarını istiyoruz. Bu kurslarda hem sosyalleşerek hem de öğretmenleriyle beraber psikolojik destek de alıyorlar" diye konuştu.