Son Dakika | Saruhanlı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberler: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gökçeköy Mahallesi'nde İ.K'ye (55) ait adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 100 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, 10 sikke, 3 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 300 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel