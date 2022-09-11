Son Dakika | Saruhanlı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberler: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı. Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Gökçeköy Mahallesi'nde İ.K'ye (55) ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 100 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, 10 sikke, 3 tabanca şarjörü, 2 av tüfeği, 300 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Saruhanlı Jandarma Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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