Son Dakika | Şarkıcı Gülşen'e Adli Kontrol Şartıyl.A Tahliye Kararı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Nisan ayındaki konseri sırasında imam hatiplilere yönelik kullandığı sözleri nedeniyle 25 Ağustos’ta tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında; avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi. GAYE ŞEYMA CAN - FAHRETTİN ÖZTÜRK Nisan ayındaki konseri sırasında imam hatiplilere yönelik kullandığı sözleri nedeniyle 25 Ağustos'ta tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında; avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında İstanbul'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin görüntülerinin 5 ay sonra sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan resen soruşturma başlatmış ve hakkında gözaltı kararı vermişti. 25 Ağustos'ta gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Gülşen Çolakoğlu, savcılıkça ifadesi sonrasında sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Gülşen Çolakoğlu'nun avukatlarının 26 Ağustos'ta yaptığı itiraz üzerine İstanbul 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi bugün "Konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Kaynak: ANKA / Güncel Gülşen Çolakoğlu İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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