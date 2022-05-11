Şarkıcı Ferhat Güzel eski sevgilisiyle karşılıklı yaralama davasında hakim karşısına çıktı

ŞARKICI Ferhat Güzel ile eski sevgilisi Nurten Aksoy arasında karşılıklı yaralama davasında hakim karşısına çıktı. Ferhat Güzel saldırıya uğradığını ileri sürerek "Nurten bana, 'Para vereceksin 30 bin TL ver, icra takibini geri alayım' dedi. Talebini kabul etmedim ve oradan gitmek isterken arkamdan gelerek bana tekme tokat atmaya başladı" dedi.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ferhat Güzel ve Nurten Aksoy katıldı. Ferhat Güzel "Biz tatile bodruma gittik. 29 Temmuz'da biletlerimizi aldık. Orada tatil yaparken benim kredi kartlarıma ve gayrimenkullerime haciz konulduğunu öğrendim. Yemek ücretini ödemek için kredi kartını kullanmak istediğimde, bloke olduğu uyarısı geldi. Tatildeyken Nurten Aksoy'a 5 bin TL vermiştim. Kredi kartının bloke olduğunu öğrenince rengi soldu. Kendisine verdiğim parayı vermesini ve hesabı ödemek istediğimi belirttim. Aksoy da parayı hesabına yatırdığını ve kartını kırıp attığını söyledi. 'Para yok' dedi. Mekan sahibine daha sonra ödeme yapacağımı söyledim. Bir süre sonra İstanbul'a döndük ve adliyeye gidip, araştırıp olayın esasını öğrenmek istedim. Nurten benimle gelmek istemedi. Şüphelenip icra müdürlüğüne giderek olayı araştırdım" dedi.

"BANA TEKME TOKAT ATMAYA BAŞLADI"

"ANLATTIĞI HER ŞEY YALAN"

DURUŞMA SONUNDA FERHAT GÜZEL SORULARDAN KAÇINDI

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ferhat Güzel, 27 Ağustos 2021'de sevgilisi Nurten Aksoy'la Taksim'deki bir mekanda buluştu. Tartışmaya başlayan çift, mekandan ayrılarak Güzel'in Şişli'deki evine gitti. Burada tartışma arbedeye döndü. İddiaya göre Nurten Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı. Aksoy, Güzel'in eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Ferhat Güzel, başarılı olamayınca evden çıktı. Yoldaki polisleri gören Güzel, durumu polise anlatarak şikayetçi oldu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ferhat Güzel hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından, Nurten Aksoy hakkında ise "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından dava açıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel