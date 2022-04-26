Son dakika... SARAYBOSNA - TBMM Başkanı Sentop, beraberindeki heyetle Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti
AA - Güncel
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Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe çelenk bırakması Aliya İzzetbegoviç'in kabrinde dua edilmesi SARAYBOSNA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe çelenk bırakması
Aliya İzzetbegoviç'in kabrinde dua edilmesi SARAYBOSNA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti
AA / Güncel