Son dakika... SARAYBOSNA - TBMM Başkanı Sentop, beraberindeki heyetle Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler

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Son dakika... SARAYBOSNA - TBMM Başkanı Sentop, beraberindeki heyetle Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

AA - Güncel
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Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe çelenk bırakması Aliya İzzetbegoviç'in kabrinde dua edilmesi SARAYBOSNA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şehitliğe çelenk bırakması

Aliya İzzetbegoviç'in kabrinde dua edilmesi SARAYBOSNA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki heyetle Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

AA / Güncel

Aliya İzzetbegoviç, Mustafa Şentop, Saraybosna, dua, Güncel, Haberler

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