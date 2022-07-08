Son dakika: Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da arife gününde şehit kabirleri ziyaret edildi

Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman'da, Kurban Bayramı arifesinde şehit mezarları ziyaret edildi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile diğer protokol üyeleriyle şehitliği ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için dua edildi.

Oğlunun kabrini ziyaret eden şehit babası İsmail Çiftçi, AA muhabirine, tüm İslam aleminin kurban bayramını kutladığını belirterek "Ben şehit babası olduğum için çok gururluyum. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Tabii vatan ve toprak için bütün evlatlarımı feda etsem de benim için bir gururdur." diye konuştu.

Vali Ayhan daha sonra Şanlıurfa-Mardin kara yolundaki polis kontrol noktasında bayram ziyaretine giden vatandaşların bayramını kutladı, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Malatya

Malatya Şehir Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe gelen aileler, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

24 Mayıs 2022'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin babası Cevat Tekedereli de oğlunun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Cevat Tekedereli, şehadetinin üzerinden 45 gün geçen oğlunun mezarını sık sık ziyaret ettiğini ve dua okuduğunu belirtti.

Öte yandan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri de şehit kabirlerini temizledi, çiçekleri suladı, kuşların su içmesi için mezarların başındaki sulukları su ile doldurdu. Ekipler, şehitliğin yol ve kaldırımlarını da tazyikli su ile yıkadı.

Adıyaman

Adıyaman'da şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Bazı şehit yakınları ise mezarların bakımını yapıp çiçek dikti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da beraberindeki Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile şehitliği ziyaret etti, şehit yakınlarıyla görüştü.