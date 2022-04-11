Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı - Haberler

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Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

Şanlıurfa'da randevusuz işlem yapmak isteyen şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşla saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Şanlıurfa'da randevusuz işlem yapmak isteyen şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşla saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Saldırıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi. İddiaya göre, randevusuz işlem yapmak isteyen aralarında kadınların da bulunduğu yabancı bir grup, görevlilerle tartıştı ve taşkınlık çıkardı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan grup üyeleri, daha sonra dışarıdaki akrabalarıyla birlikte taşla müdürlüğe saldırdı. Taşlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, camlar kırıldı. Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası olay yerine giden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olaya karışan, aralarında kadınlarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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