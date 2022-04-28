Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil devrildi, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil devrildi, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil devrildi, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Viranşehir - Mardin kara yolunun 10'uncu kilometresinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 47 AZ 678 plakalı otomobil devrildi.

Mehdi Şekerci kaza yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan İbrahim Satın ile Veysel Düzce, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Düzce'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Reşit Dağ - Güncel

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