Son Dakika | Şanlıurfa'da okullar bölgesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin 12 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullar bölgesinde çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullar bölgesinde çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Germen Mahallesi Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede husumetli ailelerin çocukları arasında dün çıkan tartışma ve ailelerinin de karıştığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

Viranşehir ilçesindeki okullar bölgesinde dün çıkan silahlı kavgada 16 kişi yaralanmış, yaralılardan S.Y. ve Ö.F.C. kaldırıldıkları hastanede kurtarılamamıştı. Valilik, olayın ardından kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından söz konusu olayla ilgili çekilen tüm yayınlara 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3/2 maddesi uyarınca basın ve yayın yasağı konulmasına karar vermişti.