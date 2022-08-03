Son Dakika | Şanlıurfa'da iki aracın çarptığı yaya öldü Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptıktan sonra tırın altında kalan yaya hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarptıktan sonra tırın altında kalan yaya hayatını kaybetti.

Suruç-Birecik karayolu kırsalındaki Yolboyu Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Utku'ya sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 VHU 87 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Utku, daha sonra da aynı güzergahta seyir halinde olan 63 AEG 719 plakalı tırın altında kaldı.

Utku, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüleri, kazayla ilgili ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Güncel AA / Rauf Maltaş Şanlıurfa Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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