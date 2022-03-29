Son dakika... Şanlıurfa'da FETÖ'den tutuklu çiftin yargılandığı davada karar
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Son dakika haberleri: FETÖ'nün sözde "Şanlıurfa il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Osman Nuri Karabaş'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün, eşi Pembe Karabaş'a ise ""silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.
ŞANLIURFA (AA) - FETÖ'nün sözde "Şanlıurfa il imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Osman Nuri Karabaş'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün, eşi Pembe Karabaş'a ise ""silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanıklar, adalete güvendiklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.
Sanık avukatları ise örgütle bağının bulunmadığını iddia ettikleri müvekkillerinin sağlık problemlerinin olduğunu ileri sürdü.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan sanık Osman Nuri Karabaş'a 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Sanığın eşi Pembe Karabaş'a ise ""silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.