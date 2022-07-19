Son Dakika | Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Fatih Kaya yönetimindeki 60 ABN 046 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolunun 90'ıncı kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine giden itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince Kaya, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Rauf Maltaş - Güncel Şanlıurfa Gaziantep Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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