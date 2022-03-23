Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalamadı - Haberler

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Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalamadı

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
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Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalamadı Tunceli Pülümür Dağyolu Jandarma Karakolunda görevli ekipler, kendilerine mektup gönderen Samsun Çarşamba Çaltı Anasınıfı öğrencilerine oyuncak gönderdi.

Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalamadı

TUNCELİ - Tunceli Pülümür Dağyolu Jandarma Karakolunda görevli ekipler, kendilerine mektup gönderen Samsun Çarşamba Çaltı Anasınıfı öğrencilerine oyuncak gönderdi.

Samsun Çarşamba Çaltı Anaokulu öğrencileri, "Çaltı Köyü İlkokulu Anasınıfı öğrencileri olarak gelecek Ramazan ayınız mübarek olsun. Samsun'dan kocaman sevgimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz" mektubunu Pülümür Dağyolu Jandarma Karakoluna gönderdi. Mektubu alan jandarma personeli, aralarında topladıkları parala çeşitli oyuncaklar aldı. Jandarma ekipleri, aldıkları oyuncakları Çaltı Anaokulu öğrencilerine gönderdi. Hediyelerini alan öğrenciler çektikleri video ile ağabeylerine teşekkür etti.

Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalamadı

Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalamadı

Samsun'daki öğrenciler mektup gönderdi, jandarma kayıtsız kalamadı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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