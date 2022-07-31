Son Dakika | Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti.
H.Y'nin kullandığı 55 VB 805 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Batıpark girişinde elektrikli bisiklet kullanan 16 yaşındaki Ceylin Kışla'ya çarptı.
Kazada ağır yaralan genç kız kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Mustafa Çavuş - Güncel