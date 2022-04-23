Son Dakika | Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Samsun'un Canik ilçesinde, otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.K'nin kullandığı 55 SK 960 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta üç tekerlekli bisikleti süren Irak uyruklu Ayman Abdulkareem Al Hardanee'ye çarptı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.