Son Dakika | Samsun'da otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son Dakika | Samsun'da otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
Son Dakika | Samsun'da otomobil belediye otobüsüne çarptı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde otomobilin belediye otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Kürşat Arslan (23) idaresindeki 55 E 2535 plakalı otomobil, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ramazan Bulandere'nin kullandığı 55 LJ 683 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Arslan ile aynı araçtaki askeri personel Serkan Yanak (21) kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Mehmet Tolga Çağlayan (29), Mustafa Erçik (19) ve Cevdet Özcan'ın (17) tedavisi sürüyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

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