Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi - Haberler

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Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Son dakika! Samsun'da öğrencilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi

Son dakika haberler: Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde jandarma ekipleri "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Alaçam 3. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından Yukarısoğukçam İlkokulu bahçesine kurulan Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda öğrencilere eğitim verildi.

Eğitimlerde öğrencilere trafik kurallarının öneminin yanı sıra trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gereken kurallar, okul taşıtı içinde yapılması gereken kurallar anlatıldı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Jandarma, Samsun, Güncel, Haberler

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