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Son Dakika | Samsun'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son Dakika | Samsun'da oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Kökçüoğlu Mahallesi'nde yaşayan A.K. (59), telefonuyla oynadığı gerekçesiyle oğlu İ.K. (35) ile tartışmaya başladı.

Bu sırada meyve soyan İ.K, elinde bulunan bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İ.K, babasının bir an tepki vermesi üzerine böyle bir olayın yaşadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım, Samsun, Güncel, Haberler

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