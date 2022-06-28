Son dakika! Samsun'da motosiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma sonucunda tespit edilen 3 zanlıdan H.K'nin (31) Terme ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan operasyonda H.K'nin ikametinde çalıntı 2 motosiklet, zanlının ifadesinin ardından da çalıntı 3 motosiklet daha ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. AA / Yaşar Karaman - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Çarşamba Samsun Güncel Haberler Son Dakika

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