Son dakika... Samsun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ve sahte içki imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Samsun Ankara kara yolu petrol istasyonunda durdurulan bir araç ile Adalet Mahallesi'ndeki bir depo ve ikamette arama yapan ekipler, tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 8 mermi, 270 çeşitli ebatlarda sahte bandrollü rakı, 35 gümrük kaçağı viski, 1 litrelik etil alkol, 748 cinsel içerikli ürün ve 17 gümrük kaçağı çakmak ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.D, Emniyet'e götürüldü.