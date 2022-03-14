Son Dakika | Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı sınır dışı edilecek - Haberler

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Son Dakika | Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı sınır dışı edilecek

AA - Recep Bilek - Güncel
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Son Dakika | Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlı sınır dışı edilecek

Son dakika haber: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu şüpheliden 4'ünün sınır dışı edilmesine karar verildi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu şüpheliden 4'ünün sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ünün işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemler için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbari bilgi bulunan 5 Irak ve 3 Suriyeli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 9 Mart'ta 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Cumhuriyet, Samsun, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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