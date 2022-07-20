Son dakika! Samsun'da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyede
AA - Recep Bilek - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen ve hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine G.B, dün akşam polis ekiplerince Atakum ilçesindeki ikametinde gözaltına alınmıştı.
AA / Recep Bilek - Güncel