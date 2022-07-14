Son Dakika | Samsun'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ferdi Yurduseven ve Muhammet Ali Aksu, Samsun'daki mezarları başında anıldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler Ferdi Yurduseven ve Muhammet Ali Aksu'nun kabirleri ile şehit Sevgi Yeşilyurt'un ailesini ziyaret etti.

Aksu, Türkiye'nin uğradığı en alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılı olduğunu hatırlattı.

Ülkenin huzuruna, milletin birliğine, devletin istiklaline saldıranlara karşı 15 Temmuz gecesi asırlar boyu unutulmayacak destansı bir zafer elde edildiğini vurgulayan Aksu, "Şer odakları ve maşaları olan ihanetçiler, hain ve alçakça tuzaklarıyla ülkemizin huzuruna kastederek güçlenen, büyüyen, gelişen ülkemizi karanlığa gömmek, ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek istedi. O gece sokaklara ve meydanlara akın akın koşan milletimiz darbecilere direnmiş, şanlı tarihimizde kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklemiştir." dedi.

Bombalarla, silahlarla, tanklarla saldırarak alçakça planlarını uygulamaya çalışanların 15 Temmuz gecesi hüsrana uğradığına işaret eden Aksu, "Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve milletimizin cesareti ile yazılan destansı mücadele, Türk milletinin tarih boyunca olduğu gibi her ne şartta olursa olsun istiklaline ve istikbaline sahip çıkacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmak için sinsi senaryolarla, kirli oyunlarla, alçakça tuzaklarla sayısız engelleme girişimlerinde bulunan şer odakları, millet olarak ortaya koyduğumuz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamız ile her defasında püskürtülmüştür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önündeki engelleri ve tuzakları her defasında aşarak hedefine yürüdüğünü dile getiren Aksu, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e ilerlerken azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletimizin her bir ferdi ile omuz omuza aydınlık geleceğimize doğru adım adım ilerliyoruz. Ülkemizin ve milletimizin bekası için hayatlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli ömür diliyorum." diye konuştu.