Son dakika gündem: Samsun'a şehit ateşi düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Samsun'a şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: Samsun'a şehit ateşi düştü

Gelen son dakika haberine göre Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düştü.

Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un acı haberi Samsun'un Havza ilçesindeki baba evine ulaştı. 24 yaşındaki şehidin acı haberi Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından Havza'ya bağlı Kamlık Mahallesi'nde yaşayan baba Alper ve Hafize Çon'a verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin evine Havza Belediyesi zabıta personeli tarafından dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin baba evinde Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak Şehit Çon ve tüm şehitler için dua edildi. Bekar olan şehidin 2 kız, 1 erkek olmak üzere 3 kardeşi bulunuyor.

Şehidin yarın Havza ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title