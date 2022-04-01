Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Haberler

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Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Beyköy mahallesindeki bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi Beyköy mahallesindeki bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Beyköy Mahallesinde oturan Rafet Öksüz'e ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Samanların bir anda tutuşmasıyla büyüyen yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri samanlıktaki alevlere müdahale etti. Sönen yangın sonrasında ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, samanlığın bir kısmı hasar gördü. İçeride bulunan 3 büyükbaş hayvanın ise yangın sırasında dışarı çıkarılarak kurtarıldığı belirtildi.

Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Son Dakika | SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tavşanlı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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