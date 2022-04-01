Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Haberler

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Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... RİZE'de ailesiyle parka giden 6 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın oturağına sıkıştı.

RİZE'de ailesiyle parka giden 6 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sıkışan çocuğu kurtardı.

Olay öğle saatlerinde kent merkezindeki Sahil Parkı'nda meydana geldi. Ailesiyle parka giden ismi açıklanmayan 6 yaşındaki kız çocuk, parkta bir süre sallandığı salıncağın oturağına sıkıştı. Çocuğun annesi kızını, salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı. (DHA)

Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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