Son dakika haberleri... SALINCAK OTURAĞINDA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... RİZE'de ailesiyle parka giden 6 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın oturağına sıkıştı.
RİZE'de ailesiyle parka giden 6 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sıkışan çocuğu kurtardı.
Olay öğle saatlerinde kent merkezindeki Sahil Parkı'nda meydana geldi. Ailesiyle parka giden ismi açıklanmayan 6 yaşındaki kız çocuk, parkta bir süre sallandığı salıncağın oturağına sıkıştı. Çocuğun annesi kızını, salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı. (DHA)