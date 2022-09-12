Son Dakika | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Sakarya'da uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. Sakarya'da uyuşturucu ve silahların ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında eğitim sezonu öncesi gençlerin güvenliği ve sağlığının korunması amacıyla çalışma başlatıldı. Kent merkezindeki 4 adrese operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu madde ticareti" ile "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla 16 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramalarda 2 kilo 230 gram esrar, 54 gram takoz esrar, 3,20 gram skunk, 63 kök Hint keneviri, 24 gram sentetik kannabinoid, 8,20 gram metamfetamin, 11 gram kokain, 2 uyuşturucu hap, 6 tabanca, tüfek ve 28 fişek ele geçirildi. İşlemlerin ardından adli makamlara çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Uğur Subaşı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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