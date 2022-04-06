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Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

AA - Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

İnönü Mahallesi'nde M.T'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını son anda fark eden ev sahibinin oğlu Y.T. dışarıya çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Akyazı, Karapürçek ve Hendek ilçelerinden ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle alevler yakınındaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Çatısı ve bitişiğindeki odunluk tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel

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