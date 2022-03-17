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Son dakika: Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın tutuklandı

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Son dakika: Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın tutuklandı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın tutuklandı.

Yeni Mahalle 5021. Sokak'ta dün yaşadığı apartmanın 3. katındaki balkonundan köpeklerle ilgili tartıştığı belirtilen H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Z.T. adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayda yaralanan çift, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Son dakika: Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın tutuklandı

Son dakika: Sakarya'da tartıştığı çifti silahla yaralayan kadın tutuklandı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Sakarya, Akyazı, Güncel, Haberler

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