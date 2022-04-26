Son Dakika | Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan halk eğitim müdürü öldü - Haberler

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Son Dakika | Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan halk eğitim müdürü öldü

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Son Dakika | Sakarya'da kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan halk eğitim müdürü öldü

Son dakika gündem haberi: Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit Uygar, kardeşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Abdulvahit Uygar, kardeşinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi üzerindeki HEM binasından çıkan Uygar, yoldan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kardeşiyle karşılaştı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Z. Uygar, silahla Abdulvahit Uygar'a ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uygar, kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan M.Z. Uygar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, Sakarya, Güncel, Haberler

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