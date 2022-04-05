Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü - Haberler

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Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

AA - Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi, ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta Ç.G, ağabeyi B.G. ile tapu meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ç.G. (54) üzerinde taşıdığı tabancayla ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'ye (31) ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, B.G, D.G. ve T.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

Cesetler, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ç.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ailenin bir çocuğunun balkonda saklanarak saldırıdan kurtulduğu öğrenildi.

Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

Bir kişi ağabeyi, yengesi ve yeğenini silahla öldürdü

AA / Emre Ayvaz - Güncel

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