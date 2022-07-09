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Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

AA - Davut Genç - Güncel
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Sakarya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sakarya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kocaali ilçesi Hızar Mahalle'de yaşayan E.A'ya ait evde yangın çıkması üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının neden çıktığı araştırılıyor.

AA / Davut Genç - Güncel

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