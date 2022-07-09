Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi Sakarya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sakarya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kocaali ilçesi Hızar Mahalle'de yaşayan E.A'ya ait evde yangın çıkması üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma ile yangını söndürdü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının neden çıktığı araştırılıyor. AA / Davut Genç - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.