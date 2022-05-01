Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi - Haberler

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Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi

Son dakika habere göre Spor Toto 1. Lig'de karşılaştığı Y. Samsunspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü'den bazı taraftalar maçın ardından sahaya girdi.

Spor Toto 1. Lig'de karşılaştığı Y. Samsunspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü'den bazı taraftalar maçın ardından sahaya girdi. Sahaya giren taraftarlar polislerin müdahalesinin ardından dışarıya çıkarıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi ve ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Maçın bitiş düğüyle birlikte sevincin dozunu kaçıran bazı Ankaragücü taraftarları ise sahaya indi. Taraftarlar, polislerin müdahalesi sonrası yakalanarak oyun alanı dışına tahliye edildi.

(Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Ankaragücü, Samsunspor, Spor Toto, Güncel, Haberler

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