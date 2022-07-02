Son Dakika | Sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı kamerada (2) - Haberler

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Son Dakika | Sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı kamerada (2)

Son dakika gündem haberi: YAKALANIP, TUTUKLANDIAntalya'da, sağlık ekibine kaldırım taşıyla saldırıp, olay sonrası kaçan Caner D., polis ekiplerince yakalandı.

YAKALANIP, TUTUKLANDI

Antalya'da, sağlık ekibine kaldırım taşıyla saldırıp, olay sonrası kaçan Caner D., polis ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caner D., tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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