Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntüler sonrası müfettiş görevlendirdi Açıklaması Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve suçluların kesinlikle cezasını çekeceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve suçluların kesinlikle cezasını çekeceğini bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadesini kullandı. İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı. Güncel Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü Fahrettin Koca İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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