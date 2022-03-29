Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan, Kırşehir'deki sağlıkçılara yönelik şiddete tepki Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan, Kırşehir'deki sağlıkçılara yönelik şiddete tepki Açıklaması

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Sağlık Bakanı Koca'dan, Kırşehir'deki sağlıkçılara yönelik şiddete tepki Açıklaması

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden bir hastanın yakınlarının, sağlıkçılara saldırmasına tepki göstererek, "Hasta yakınları bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti.

KIRŞEHİR (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden bir hastanın yakınlarının, sağlıkçılara saldırmasına tepki göstererek, "Hasta yakınları bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darbetti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" ifadesini kullandı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Fahrettin Koca, Araştırma, Kırşehir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title