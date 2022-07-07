Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum."

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Fahrettin Koca Ekrem Karakaya Konya Güncel Haberler Son Dakika

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