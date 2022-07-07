Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Doktor önlüğünü şiddetin lekesinden korumak için kararlılıkla çalışacağız. Herkes bundan emin olsun. Bugün kaybettiğimiz arkadaşımız Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesi, tüm sağlık camiası emin olsun. Halkımızdan hekimine karşı daha büyük bir saygı, daha özenli tutum bekliyorum."