Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı - Haberler

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Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı

AA - Kenan Irtak - Güncel
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Son dakika! Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş azaltma kararı

Son dakika haberler: İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'a uçuş azaltma kararı alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'a uçuş azaltma kararı alındı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19 Mart 2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20 Mart 2022 tarihinde saat 05.00 ile 14.59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Kenan Irtak - Güncel

Sabiha Gökçen, İstanbul, Mart, kar, Güncel, Haberler

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