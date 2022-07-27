Son Dakika | Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İzmir'de dünürünün cenazesine katıldı
Son dakika haberleri: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden 71 yaşındaki dünürünün İzmir'in Bayındır ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden 71 yaşındaki dünürünün İzmir'in Bayındır ilçesindeki cenaze törenine katıldı.
Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını Nesibe Bayırköylü (71) için Canlı Mahallesi Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılınç, Bayırköylü'nün ailesi ve yakınları katıldı.
Bayırköylü'nün cenazesi öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
AA / Turgay Konuralp - Güncel