Son Dakika | Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna Son dakika habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda, çatışmalar sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin anısına Ukrayna bayraklarından oluşan bir alan yapıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda, çatışmalar sonucu hayatını kaybeden Ukraynalı askerlerin anısına Ukrayna bayraklarından oluşan bir alan yapıldı. Ayrıca Kiev Belediye Meclisi Binası'na yetkililer tarafından, Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası'nda Rus güçlerine teslim olan Ukraynalı askerlerin bırakılması çağrısı yapan "Azovstal Mariupol Savunucularına Özgürlük" pankartı asıldı. AA / Metin Aktaş - Güncel Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler Son Dakika

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