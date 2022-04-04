Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, "Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, "Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz" dedi.

Almanya'nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, "Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title