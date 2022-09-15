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Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve...

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Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: 'Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve...

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: " Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak."

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Washington Rusya Kiev Güncel Haberler Son Dakika

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