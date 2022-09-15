Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve...
Güncel Haberler
Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: " Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak."