Son Dakika | Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve... Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: " Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgiyi geçecek ve çatışmanın doğrudan tarafı olacak." Güncel Kaynak: AA / Ali Cura Dışişleri Bakanlığı Washington Rusya Kiev Güncel Haberler Son Dakika

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