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Son Dakika | Rusya'da, siyaset uzmanı Dugin'in kızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Son Dakika | Rusya'da, siyaset uzmanı Dugin'in kızının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

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Son dakika gündem haberi: Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Dugina'nın sürdüğü araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı ifade edildi.

Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu belirtiliyor.

Aleksandr Dugin'in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında dün infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dugin'in olay yerine gittiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Aleksandr Dugin Siyaset Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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