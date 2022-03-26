Son dakika! Ruslar Ukrayna'nın Slavutiç kenti belediye başkanını kaçırdı, sivillere ateş açtı
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Son dakika gündem haberine göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı, kendilerini protesto eden sivillere ateş açtı.
Ukrayna'ya saldıran Rus ordusu, ele geçirdikleri Slavutiç kentinin belediye başkanını kaçırdı, kendilerini protesto eden sivillere ateş açtı.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Aleksander Pavlyuk, Rus güçlerin şehir hastanesini de ele geçirdiğini belirtti.
Kent sakinlerinin işgali protesto için sokağa çıktığını anlatan Pavlyuk, hastane önünde toplananların büyük Ukrayna bayrağı açtığını ve Rusya aleyhine slogan attığını kaydetti.
Pavlyuk, Rus güçlerin kalabalığı dağıtmak için üzerlerine ses bombası attığını ve havaya ateş açtığını bildirdi.
İnsanların dağılmadığını ve protestolarını sürdürdüğünü ifade eden Pavlyuk, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in Rus güçlerce kaçırıldığını belirtti.
Sosyal paylaşım sitelerinde Slavutiç'teki sivil gösteriler ve Rusların sivillere ateş açmasına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.