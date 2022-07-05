Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı

REKABET Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı yüksek belirlediği ve rakiplerini dışlayıcı uygulamalarda bulunduğu şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin piyasada haksız rekabete neden olduğu ve tabi olduğu kanun maddelerini ihlal ettiğine yönelik ön araştırma yapıldığı belirtildi. Kurulun ön araştırmayı karara bağladığı aktarılan açıklamada, "Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16 Haziran 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel