Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı

Son dakika gündem haberine göre REKABET Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı yüksek belirlediği ve rakiplerini dışlayıcı uygulamalarda bulunduğu şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı yüksek belirlediği ve rakiplerini dışlayıcı uygulamalarda bulunduğu şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin piyasada haksız rekabete neden olduğu ve tabi olduğu kanun maddelerini ihlal ettiğine yönelik ön araştırma yapıldığı belirtildi. Kurulun ön araştırmayı karara bağladığı aktarılan açıklamada, "Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16 Haziran 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Rekabet Kurulu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title