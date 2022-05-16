Son dakika! Putin, İsveç ve Finlandiya'da NATO'nun askeri altyapısına tepki göstereceklerini söyledi - Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya ile Rusya'nın bir sorunu olmadığını belirterek, "NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek." dedi.

Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın imzalanmasının 30'uncu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Ermenistan) kuruluşunun da 20. yıl dönümü dolayısıyla Kremlin Sarayı'nda yapılan liderler zirvesinde konuştu.

NATO'nun genişlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, bu genişlemenin tamamen "ABD'nin dış politikası çıkarları doğrultusunda suni olarak yaratılmış bir problem" olduğunu ifade etti.

Putin, genel olarak NATO'nun bir ülkenin dış politikasının aracı olarak agresif bir şekilde kullanılmasının zaten zor olan uluslararası güvenlik ortamını daha da kötüleştirdiğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım kararıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Putin, "İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek. Oluşturulacak tehditlere bakacağız. Buna göre tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu genişleme politikasına ek olarak, Kuzey Atlantik İttifakının aynı zamanda coğrafi hedefinin ötesine geçtiğini dile getiren Putin, birliğin uluslararası meselelere giderek daha aktif bir şekilde dahil olmaya ve uluslararası durumu kontrol etmeye çalıştığını belirtti. Putin, bütün bunların kendileri açısından ek dikkat gerektirdiğini vurguladı.

AA / Güncel