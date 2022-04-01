Son dakika haberleri... PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ÖLÜMÜNÜN 2. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

KORONAVİRÜS salgınında hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu mezarı başında anıldı.

Adı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşatılan İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, vefatının ikinci yıldönümünde, mezarı başında anıldı. Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anmaya Taşçıoğlu'nun eşi Didem Taşçıoğlu, çocukları ve kardeşlerinin yanı sıra arkadaşları ve öğrencileri katıldı. Törende Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yer aldı.

"BİR KERE TANISANIZ VAZGEÇEMEZSİNİZ"

Anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Tören öncesi konuşan eşi Didem Taşçıoğlu, "Cemil Hoca çok özel bir insandı. O kadar çok şey var ki söylenecek kelimelere sığabilecek bir kişi değildi. Ama en önemli özelliği insanlara sadece insan oldukları için değer vermesi, onları çok sevmesiydi. Hep sevgide olan bir insandı. Hep gülümserdi. Her zaman ihtiyacı olduğunda orada olmaya çalışırdı. Herkesin abisiydi, babasıydı, kardeşiydi. Hastaları da bu şekilde görürdü. Onun bir parçasıymış gibi görürdü. Çok özel bir insandır Cemil Hoca, onu bir kere tanısanız asla vazgeçemezsiniz" dedi

"KENDİSİNE HOCALARIN HOCASI DİYORLARDI"

Kardeşi Ahmet Taşçıoğlu ise 'Hocaların hocasının kardeşiyim. Ne mutlu ki böyle bir gurura yaşıyoruz. Özlemle anıyoruz" dedi.

Ağabeyi Mustafa Taşcıoğlu da, "Dünyanın en mükemmel insanı, sadece buraya gelenler değil, tıp dünyasında öğrencisi olmayan hemen hemen hiç yoktur. Kendisine hocaların hocası diyorlardı. Şu an da bir çok profesör var burada onların hepsini yetiştirmiş bir insan Allah rahmet eylesin" diye konuştu. Anmaya gelen öğrencisi Yağmur Göksoy de, 'Öğrenciliğim başladığından belli de tanıdığım birisi hoca, çok yardımsever, çok sevecen, her zaman yanımızda olduğunu gerek bir hoca olarak, gerek babacan duygularla hissettiren gerçekten dört dörtlük insandı. Çok özlüyoruz" ifadelerini kullandı.