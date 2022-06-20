Son dakika! POYRAZKÖY DAVASINDA İLK GÜN BAZI SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında yapılacak ilk duruşma için 9 tutuklu sanık getirilirken bazı sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müşteki sıfatıyla Kadir Sağdıç, Deniz Cora, Ahmet Feyyaz Öğütçü, Ali Türkşen, Türkan Saylan'ın mirasçıları olarak Çınar ve Çağlayan Örge'nin de aralarında bulunduğu bazı müştekiler katıldı. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"YAPTIĞIMIZ İŞLEMLERİN HEPSİ HUKUKİDİR"

"BİZ RAPORU HAZIRLADIKTAN SONRA SAVCIYA TESLİM EDERİZ"

"MAHKEME KARARI DIŞINDA BİR KARAR YERİNE GETİRMEDİM"

SAVUNMALARIN ALINMASINA YARIN DEVAM EDİLECEK

"ŞİMDİ SIRA ONLARDA HESAP VERECEKLER"

"NE CEZA ALIRLARSA ALSINLAR BİZİM KAYIPLARIMIZI YERİNE GETİRMEYECEK"

İDDİANAME

İSİMSİZ İHBARLARLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddianamede, sanıklar Ali Ayan, Hüseyin Işıldak, Mehmet Özdemir, Mustafa Tezcan Alaç ve Salih Yılmazoğlu'nun ayrıca 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan cezalandırılmaları istendi. Hakkında yakalama kararı olan şüpheli Ufuk Yıldırım'a ise 'Kamu görevlisi nüfuzu, cebir ve hileyle hürriyeti kısıtlama', 'Delil uydurarak iftira' ve 'Zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarından toplam 15 yıldan 49 yıla kadar hapis istemiyle en düşük ceza talebinde bulunuldu. Diğer sanıklar için ise değişik oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel